Fussball Niko Kovac verteidigt Heiko Herrlich Leverkusens Coach steht nach zwei Spielen schon in der Kritik. Der Bayern-Coach reagiert darauf mit Unverständnis.

Mail an die Redaktion Bayerns Trainer Niko Kovac steht vor dem Spiel am Rand. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

München.Niko Kovac hat mit Unverständnis auf die Kritik an Leverkusens Coach Heiko Herrlich reagiert und einen maßvolleren Umgang mit Trainern angemahnt. „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man einen Trainer nach zwei Spieltagen in Frage stellt – egal welche Ansprüche man hat“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München am Freitag.

Nach dem Fehlstart von Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison mit Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg hatte es auch zum Unverständnis von Sportchef Rudi Völler Kritik an der Arbeit von Herrlich gegeben. „Dass die Kritik so hochschlägt, wundert und enttäuscht mich. Ich finde es nicht angebracht, dass man einen Trainerkollegen nach zwei Spieltagen so in eine Ecke stellt, anfährt“, sagte Kovac. „Wo kommen wir hin, wenn wir jetzt anfangen, einen Trainer, der erfolgreich war, nach zwei Spieltagen in Frage zu stellen.“ Man sollte versuchen, „schon ein bisschen sachlich und fachlich an die Sache ranzugehen“.

Erstmals seit 24 Jahren startete Bayer wieder mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison, dem Klub um den ehemaligen Trainer des SSV Jahn droht der erstmalige Absturz auf den letzten Tabellenplatz seit fast 36 Jahren. „Es ist ein schmaler Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. Wir werden uns nicht täuschen lassen von den null Punkten, uns erwartet ein harter Kampf“, sagte Kovac.

