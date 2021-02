Anzeige

Musik Nino de Angelo fühlt sich im Allgäu zu Hause Popsänger Nino de Angelo (57) fühlt sich im Allgäu sehr wohl.

Merken

Mail an die Redaktion Der Sänger Nino de Angelo gestikuliert in einer Fernsehshow. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Wertach.Der Umzug vor etwa drei Jahren aus Norddeutschland nach Wertach (Oberallgäu) sei „die beste Entscheidung überhaupt gewesen - gesundheitlich, seelisch und auch hinsichtlich des Herzens“, sagte der Musiker („Jenseits von Eden“) der Deutschen Presse-Agentur. Der 57-Jährige hatte im Herbst seine Erkrankung am chronischen Lungenleiden COPD öffentlich gemacht. Das Leben auf dem Pferdehof seiner Freundin sei für ihn auch diesbezüglich ein Segen: „Für meine Lunge ist es das Beste, was es gibt.“ Am Freitag (26. Februar) erscheint seine neue Platte „Gesegnet und Verflucht“.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-538062/2