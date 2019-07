Nobelpreise Nobelpreisträger und Nachwuchsforscher tagen auf der Mainau Mit einer Schifffahrt zur Mainau haben 18 Nobelpreisträger und 580 Nachwuchsforscher ihre gemeinsame Tagung ausklingen lassen.

Mail an die Redaktion Nobelpreisträger Brian Schmidt (l) mit Nachwuchswissenschaftlern auf der Insel Mainau während der 66. Lindauer Nobelpreisträgertagung. Foto: Christian Flemming/Archivbild

Lindau.Auf der Blumeninsel im Bodensee diskutierten die Wissenschaftler am Freitag über die Frage, wie Forschung die Welt zum Besseren verändern kann. Zuvor hatten Hochschulen und Forschungszentren aus dem Südwesten auf dem Schiff aktuelle Arbeiten und Ergebnisse im Bereich der Physik präsentiert, wie es beim Wissenschaftsministerium in Stuttgart hieß. Die Veranstaltung bildet traditionell den Abschluss der jährlichen Nobelpreisträgertagung in Lindau. Schwerpunkt des diesjährigen Treffens war das Fachgebiet Physik mit den Kernthemen Laserphysik und Gravitationswellen.