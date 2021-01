Anzeige

Wetter Noch keine größeren Einsätze wegen steigender Wasserstände Trotz steigender Pegelstände hat es in Bayern zunächst keine größeren Hochwasser-Einsätze gegeben.

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Symbolbild

München.Das teilten die Polizeipräsidien im Freistaat am Freitagmorgen mit. In der Nacht waren nur einzelne Landstraßen überschwemmt oder Keller überflutet worden. Schmelzender Schnee und ergiebiger Regen können dem Hochwassernachrichtendienst zufolge in den kommenden Tagen aber zu Überschwemmungen führen. Insbesondere Nordbayern sei betroffen.

Das Wasser kann den Angaben nach in allen drei fränkischen Bezirken über die Ufer treten. Am Freitagmorgen waren die Warnstufen eins und zwei in einigen Orten erreicht. Stufe zwei galt etwa bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg. Dort stieg der Fluss Kahl binnen kurzer Zeit stark an, so dass zwischenzeitlich sogar Stufe drei erreicht war. Eine Vorwarnung gab es auch für die Donauregion im Raum Regensburg und weitere große Teile der Oberpfalz.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in Bayern in den nächsten Tagen weiter regnen und warm bleiben. Die Temperaturen erreichen laut den Meteorologen am Freitag bis zu zwölf, am Samstag bis zu zehn Grad. Auch nachts sollen sie bis zum Wochenende oftmals im positiven Bereich bleiben.

