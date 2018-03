Kriminalität

Noch keine Verdächtigen nach Brandanschlag in Ulm

Nach dem Brandanschlag auf einen Moscheeverein in Ulm sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Bisher gebe es aber noch keine Verdächtigen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Flasche gegen ein Fenster des Vereins geworfen. Das Fenster im Erdgeschoss blieb demnach aber ganz, allerdings zerbrach die Flasche am Boden. Ein Feuer brach aus. Verletzt wurde niemand.