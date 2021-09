Anzeige

Mail an die Redaktion Glücksspielsucht kann zur finanziellen Katastrophe werden, für den Betroffenen und seine ganze Familie. Foto: BZgA

Regensburg.Die Pandemie lastet vielen Menschen auf der Seele. Auf der Suche nach Ablenkung ist mancher im Internet auf Online-Spielbanken gestoßen. Hierhin trieb es auch Menschen, die früher schon um Geld gespielt hatten, aber im Lockdown vor den verschlossenen Türen der Spielhallen standen. Sucht-Experten schätzen Online-Glücksspiele als besonders riskant ein, da sie immer und überall gespielt werden können. Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt, dass nahezu jeder fünfte Spieler von Online-Casino-Spielen Gefahr läuft, in eine Spielsucht zu rutschen.

Das Spiel um Geld ist in Deutschland generell weit verbreitet. Rund 40 Prozent der 16- bis 70-Jährigen zocken an Spielautomaten, bei Sportwetten und eben auch online. Eine halbe Million Menschen ist bereits süchtig nach dem Glücksspiel. Die Betroffenen machen riesige Schulden, haben keine Zeit mehr für Familie und Freunde, erfinden Ausreden, um ihre Leidenschaft zu vertuschen.

Welche Anzeichen lassen eine Glücksspielsucht vermuten? Wie kann man Menschen ansprechen, die dem Glücksspiel verfallen sind? Was tun, wenn der Betroffenen weiter spielen will? Wie wird Glücksspielsucht behandelt? Diese und alle anderen Fragen beantwortet das Expertenteam der BZgA am 29. September von 14-16 Uhr. Die Beratung ist anonym, die Telefonnummer kostenlos: 0800-1372700.