Mögliche Opfer sollen sich melden Noch vor Peter H.: Eichstätter Missbrauchspfarrer auch in Garching tätig von Herbert Reichgruber, Marco Schneider

Garching a.d. Alz.Für Erschütterung sorgte am Sonntag beim Gottesdienst in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) die Nachricht, dass in der Pfarrei vor dem bekannten Missbrauchspfarrer Peter H. bereits zwei Jahre lang ein Pfarrer eingesetzt war, der ebenfalls jahrelang Kinder missbraucht haben soll.

### #### ### ##### #. ### ####### #########

#### ## ########## ##### ### ####### #### ### ########### ########### ### ############ ######, ## ### #### ##### ####### ######, ### ######## #######. ### #### ### #### ################# ## ### ######-###### ## ### ####### - ##### ####### #### ###### - ######### ######, ### ## ##### ### ########## ### ### ####### ####### ###### ###. ### ### ######## #### ### ########## ### ######## #### ###### #### ########### ###, ##### ## ### ### ########## #######-########, ### ###### ######## ######### ###### ######, #### ######## ## ### ### ########. ## ###### ###### ###### #### ## #. ####### ### ##### ### ##. ######### ####, #### ### #### ##### ## ######## ### #### ####### ##### ########### ########### ######## ##### #. ### ################## ########## ###### ###.

### ### ####### ########## ####### ########### ## ####### ## ############ – #### ### ########### ########### ### ######### ########## ## ###### – ## ####### ### ########## #########, ##### ########, #### ###### #### #### ### ######-##### ######### ####### ### ############ „####### ########### ######### ##### ####, ######### ### #########“. ########### ###### #### ##### ### ####### ########, ## ### ### ###### ################## ## ### ####### ##### ###. ## ####### ####, #### ## #### ##### ##### ## ##### „####### ######### ########“ #######, ### „#### ## ######## ## ### ### ##### ### ### ### ######### ########## ######### ####### ### ############ ######## ###.“ ########### ######## #### #### ### ##### ### ########## ## ###### ###### ##### ######## ########## ##### #. #####. ############ ####### ### ####### ########## #######: „########, #### ### ### ## ###### ######## ### ####### ######### ######## #### #### ## ######## ########### ######### ##### ######, ###### ### ####### ##### ###. ## #### #### #### ##### ############## ######.“ ###### ###### #### ### ######### ########### ######### ####, „####### ### ### #########, #### ######### ## ### ############ ################ ### ############## ### ######### ########## ### ########## ####### ### ######## ## ######“.

### ################ ### ### ### ############## ## ### ######-###### ## ### ####### ######### ######, ## ### ### ############# ######## ## #########. ### ######## ####### ### #########, ##### #####, #### ### ### ######### ####### #####. ##### ############## ####### ####### ####### ### ### ####### ## ########## #########, ### #### ### ############### ### ######## ####### – ##### #######, #### ### ### ########### ####### ### ##### ########## ##### ## ### ###### ####### ###. #### ### ########## ## ########, ## #### ########### #### ###### ### #### ### ##### ### ### ######## ####### #####, ### ## ###### ## ##### ############# #########. #### #### ### ### ####### ###### ## ### ########- ### #### ### ############ ##########. ## ####### ########### ######## ### ## ########## ## #####, #### #### ## ### ###### ### ########### ##### ##### ############# ######## #######. #### ### ### ######## ## ### ######### ########. ### ############## ## ######### ### ########, ####### ########### ### ######### ##### ## ###########.

######## ##### ###### #### ######

#### ########### ################# ##### ## ##########, #### ### ### ######## ## ### ## ###### #### ############ ######## - ##### ##### ### ######## ####### ##### ##### - ### ######## #####. ##### ####### ### ### ########### #### ##### #######. ### ##### ### ######## ####### ##### ###### ######### ### ####### ##### ############## ###### ## ### ############ ######, ######## ####### ###########, ### ### ## ########## ######: „### ###### ##### #######, ### ### ########, #####. ### #### ### ####### ############# ### ######## ########## ####### ### ##### ##### ####### ####.“

############### ### ########## #### ###### ############ ## ####### ####: ##. ###. ###### #######, ############# #, ##### #######, #############: ###/########-#, #-####: ########@######################-###.##; ####.-#####. ####### #####, ##. ########## ##, ##### ############, #############: ###/#### ####, #-####: ######@######################-###.## ##### ##################### ###### ######, ## ######## ##, ##### ########, #############: #####/#######, #####: ####/#######, #-####: #######@######################-###.##.################## ### ########## ## ######### #### ### #### ###### ###### ## #########, #############: #####/#####, #### ######### ########## ## ####### ### ########## ########## ##########, #############: ####/### ## ##, #-#### #########.##########@########-##########.##. ### #### ### ### ####### ######### ### ########### ############### #######.