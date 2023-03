Arbeitsniederlegungen Noch Warnstreiks im Südosten und am Flughafen

Zum Ende der Woche ebben die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern langsam ab: Nach zwei intensiven Tagen mit jeweils breiten Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Gewerkschaftsbezirken folgen am Donnerstag noch der Bezirk Rosenheim und der Münchner Flughafen. Zudem soll es in einzelnen Bereiche in anderen Bezirken, wie die Müllabfuhr in Nürnberg, Warnstreiks geben.

dpa