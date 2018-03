Brauchtum Nockherberg: Apanatschi trifft auf Söder Ein Abend voller Überraschungen: Mama Bavaria kündigt ihren Rückzug an – und Uschi Glas gibt ein kurzes Gastspiel.

Von Christine Schröpf

Ein starker Auftritt: Uschi Glas als Apanatschi, die mit Immobilien spekuliert

München.Auf seinen letzten Metern als bayerischer Regierungschef muss Horst Seehofer ordentlich einstecken. Auf der Nockherberg-Bühne vollzieht sich am Mittwochabend, was er sonst aus der CSU-Landtagsfraktion kennt. Eine ziemlich brutale Nummer. Das Bühnen-Double seines designierten Nachfolgers Markus Söder drängt unverblümt und zornig zum flotten Abgang. „Siehe es ein, alter Horst, du musst jetzt gehen. (...) Radle, trampe, reite – doch bitte such’ das Weite.“ Der Rivale ermuntert das Publikum sogar, beim Rausschmeißer-Song in den Refrain einzustimmen. Den Seehofer-Protagonisten zieht es jedoch unverdrossen immer wieder zurück ins Rampenlicht. „Das Alte schwindet, das Junge rückt nach, obwohl gerade das Junge oft nicht so gut Bescheid weiß“, keilt er zurück. Die Original-Politiker im Saal nehmen’s mit Humor. Seehofer lacht, Söder grinst.

„El Marco“ und Claqueure

Im Nockherberg-Singspiel unter der neuen Regie von Richard Oehmann und Stefan Betz herrscht der Wilde Westen. Gezeigt wird eine freie Interpretation des Film-Klassikers „Die glorreichen Sieben“. Auch in dieser Version droht Gefahr von außen – genauso wie von innen. Gesucht: sieben Helden. Söder (Stephan Zinner) mischt mit und mäkelt viel herum. Er gibt ein selbstverliebtes Mannsbild – der ganze Kerl eine Werbung in eigener Sache, sogar die kurze Bolero-Jacke ist mit einem goldenen „M“ verziert. „El Marco. Hossa“ jubeln drei Claqueure, in jedem passenden und unpassendem Moment. Sie reißen Werbetafeln in die Höhe. Die leicht unterbelichtete Truppe ist der Jungen Union nachempfunden – inspiriert von einer wahren Begebenheit beim letzten JU-Parteitag.

In einer anderen Schlüssel-Szene wird es für Söder brenzlig. Hauptprotagonistin: Schauspielerin Uschi Glas als reife Apanatschi. Früher war sie die Schöne in den Winnetou-Filmen. Auf dem Nockherberg spielt sie nun eine Immobilienspekulantin, die Söder als Bruder im Geiste sieht, weil er ohne Zaudern staatliche Wohnungen verhökere. Eine Anspielung auf den umstrittenen Verkauf von 32 000 GBW-Wohnungen, bei dem der Noch-Finanzminister mitmischte. „Für alle eine Win-Win-Situation – bis auf die Comanchen“, lautet Apanatschis trockener Kommentar zum Risiko für Mieter.

Söder ist 2018 die zentrale Figur. Seehofer mutiert zur Nebenrolle. Andere CSU-Größen sind ganz ausgemustert. Dazu gibt es eine symbolträchtige Szene. Söder verteilt Mäntel von Parteifreunden, die auf der Strecke geblieben sind. Der Trenchcoat von Innenminister Herrmann ist von Löchern durchsiebt. „Ein guter Kerl, aber ein schneller war er nicht“, lautet der Nachruf des Söder-Doubles. Ex-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wurde „von rechts überfahren“. In der Rückenpartie des Mantels von Europapolitiker Manfred Weber steckt ein Messer. „Der war einer unserer großen Hoffnungsträger, aber dem ist irgendwas dazwischengekommen.“

Neu im Spiel: Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen, eine Art Calamity-Jane, in Gesten und Gangwerk treffend kopiert von Nikola Norgauer. Sie bringt die verhinderte Seehofer-Nachfolgerin Ilse Aigner (Angela Ascher) zum Seufzen: „Chefin. Interessant. Ja gibt’s Chefs auch in weiblich?“ Die Hoffnung glimmt kurz. „Theoretisch: Ja“, beendet Söder die feministische Debatte. Die Singspiel-Autoren nehmen ansonsten die schlechten Umfragewerte der SPD aufs Korn – zuletzt waren es in Bayern noch 14 Prozent. Die Bühnen-Kohnen verrät einen wenig nachahmenswerten Trick. „Wir können uns unsichtbar machen.“

Die AfD kommt im Stück ebenfalls vor – in der Gestalt eines Totengräbers, der ungerührt die Körpermaße der politischen Konkurrenz vermisst.

Kinseher: „Ich brauche Abstand“

Das Duo Betz und Oehmann bekommt für seine Nockherberg-Premiere viel Beifall – und Lob von Paulaner-Chef Andreas Steinfatt, der das Schauspiel finanziert. Man sei zu einer neuen, schönen Zeitreise gestartet, sagt er. Eine Reise, die aber ab 2019 ohne die „Mama Bavaria“ stattfinden wird. Die Kabarettistin Luise Kinseher, die seit 2011 die Fastenpredigt hält, kündigt am Abend völlig überraschend ihren Rückzug an. „Ich brauche jetzt Abstand“, sagt sie – und empfiehlt ihren Schritt Seehofer zur Nachahmung.

Reaktionen Horst Seehofer gefiel im Singspiel selbst der Rausschmeißer-Song, mit dem sein Bühnen-Double verjagt werden sollte. „Ich war mir sicher, dass er nicht zu vertreiben ist.“

Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker schätzt den Machthunger Söders geringer ein als im Singspiel. „Satire lebt von Überzeichnung. Das war hier auch eindeutig der Fall.“

Stadtzeitungs-Verleger Peter Kittel a us Regensburg nennt das Singspiel „Volkskunst im positivsten Sinn“. Die neuen Regisseure hätten ihr Potenzial aber noch nicht ausgeschöpft.

Markus Söder demonstrierte Bescheidenheit und lobte die Singspiel-Crew. „Uschi Glas ist der Neuzugang des Abends.“ Sein eigenes Double habe sich „selbst übertroffen“.

SPD-Generalsekretär Uli Grötsch rühmt Mama Bavaria. „Das war heute ihre beste Rede. Schade, dass sie aufhört. Andererseits soll man gehen, wenn es am Schönsten ist.“

Christian Bernreiter, Deggendorfer Landrat, fand den Machtkampf in der CSU auf der Bühne realistisch dargestellt. „Er war ja in echt auch so hart“, sagt der CSU-Politiker.

Zuvor hatte sie mit großer Heiterkeit ihre letzte Rede absolviert. Sie spottete über die deklarierte Harmonie in der CSU. „Frieden in der CSU: das klingt für mich noch unheimlicher wie das Schweigen der Lämmer.“ Sie witzelte über Söders neuen landesväterlichen Habitus. „Der gütige Blick, leichtes Übergewicht: es dauert nicht mehr lange, dann werden wir ihn drollig finden.“ Spaßig fand sie auch die von Söder angekündigte Amtszeitbegrenzung für Ministerpräsidenten auf zehn Jahre, die erstmals bei ihm selbst greifen soll. „Markus, du bist wirklich Optimist. Zehn Jahre – das ist ja so, als würde sich eine Eintagsfliege für die Vier-Tage-Woche einsetzen.“

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, der kürzlich eine konservative Revolution für Deutschland anmahnte, titulierte die Mama als „Erfinder der scharfen Platzpatrone“. Er könne aber nichts für sein Unvermögen. „Das kommt vom Diesel.“ Der „Bua“ habe jahrelang an jedem Auspuff geschnüffelt. Auch die SPD traf Ironie, wegen der von GroKo-Gegnern beschworenen magischen Erneuerungskraft in der Opposition. Die Wirklichkeit lehre Anderes. „Wenn ihr sehen wollt, wie sich ein Zwerg in der Opposition zum Riesen entwickelt, dann schaut hoffnungsfroh nach Bayern.“

