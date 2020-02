Brauchtum Nockherberg-Crew lüftet erste Details Söder-Double Zinner wächst Regierungschef ans Herz. Seehofer-Double ist ausgemustert. Aiwanger-Double wünscht Aufmerksamkeit.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Hauptprotagonisten vom Nockherberg: (v.l.) Florian Fischer alias Hubert Aiwanger, Natalie Hünig alias Saskia Esken, Antonia von Romatowski (ihre Bühnenrolle ist noch geheim), Christian Buse alias Norbert Walter-Borjans, Sina Reiss alias Katharina Schulze, Nikola Norgauer (ihre Rolle ist gleichfalls bisher geheim) und Stephan Zinner alias Markus Söder. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Der Nockherberg-Countdown läuft: Am 11. März soll der versammelten Politikprominenz bei Fastenpredigt und Singspiel wieder kräftig eingeschenkt werden. Vorab-Informationen zum wohl wichtigsten Termin der bayerischen Starkbierzeit verteilt die Paulaner-Brauerei traditionell tröpfchenweise, um die Spannung am Köcheln zu halten. Bei einem „Speed-Dating“ mit Hauptprotagonisten des Bühnenstücks fügten sich am Donnerstag aber ein paar Puzzle-Stückchen zusammen - etwa, dass der mautgeplagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, zuletzt beim politischen Aschermittwoch der CSU von den eigenen Parteianhängern mit Pfiffen und Buhrufen bedacht, auch auf dem Nockherberg nicht davonkommen wird.

####### ###### ### #### #####-###### ### ########### ###########-###########. ### ########### ########## #### #### ###### ##### - ### ### ### #########, ### ###### ######## ############### ###### ### ############### ### ################# ######## ### ################# ######### ###. ### ################# ###### ###### #### ### ###### ##### ########### ###### ####### ##. „### ######, #### ### ##############, ### ################ #### #### #### ##### ######## ###, ### ######### ### ### ############# ###“, #### ##.

####### - #### ### ######

### #### ##### ### ### ### ############# - ### ###########. „##### ######## ##### #### ##### ## ##### ## ### #####. ## ###### ### ###### ###### - ############## ### ############# - #### ######.“ ##### ########### ########### ## ####### ### ###### #######, ### ## ### ### ##### ##### ########### #####. ##### ###### #### ###### ########## #### ## ##### ################# ### ### ##### ######. ######## ###### ######. „## ### ### ##### ## ######, #### ### ########## ######## ### ################# ######### ##### #### ########## ###.“ ## #### ## #### ### ############, #### ### ##### #### ### ######## ### ######### ####. ## ####### ####### ##### ### ######################, ### ### ## ##### ############# ####. „### ######, ## ####, ### ## ##### ###.“

####### ####### #### #### ######### ### ####### ### #####-######-#### ### ################### ###### ########. ## ###### ### ### ######## ###### #### - ### ######## ######## ######### #### ######### ## #### #### ####### ##### ### ###### ### ###############, ### ## #### „#####-######“ #######. „### ###### ##### ###### #### ### #### ##### ##. ### ###### ###### ########## ######### ### ##### #### ###########“, #### ### ## ######### ## ######## #### ##### ########### ############. ## ###### #### ### ##########: ### ############# „#### ,###########‘“ - #### ########## ### #### ########### ######## ######### ## ##############, ### ######### ##### ########## ### #### ###### ######.

######## ### ############# ####

### ############### #### ########### ###### ######### #######, #### #######, #### #### #### ### ######### ## ######### ### ########### #### ########## „#############“ ######. ### ### ##### #### ### ############ ######## ##### ### ######## #### ##### #######. „### #### #### ### ############. ### ###### ######### #### #########.“ #### ###### ####### ####### ### ### ########### #### ######## #### ##############. ######## ##### ### ########### #### ##### ########### #########, ### ## ######### ### ###### ##### #########, ####### ####### #### ### ### ### ### ##### ## ##### ######.

## ############## ### ######### #### #########-#######-###### #### ##### ##### ###### ######. ### ######-########### ####### #### ########### ####. ##### ### #### ## ### ########### ##### ####### #### ####### ### ### ######### ########, ########## ##### #########-####### ########## ### ##### ###### ### #### ######## ########### #######-####. „### ######## - ### ### ####### #### ######“, ###### ### #### ########## ######## #### ### ### ######-#### ###, ### ## ######## #######, ## ### ##### ## #########. ### ############### ####### #####, ##### ####### ## ########### ####-##-#### ### ### ##### ## #######. „### #### ### #### ###########, ###### #### #### #### ####### ############.“

####### #### ###### #####

### ############# ### ### ########### ### ##### #########. #### ###### ## ### ###############, ## ### ###### ###### ######### ### ###### ##### ### ############# #### ########## ####. ########## ### ## ### ##### ### ####-########### ## ########### ######## ### ##### ##############. #### #### ###### ######## ### ####### ### ########## ###### #### ### ####### ####### ### ### ######### ##############. #### ######### ### ##### ### ##### „### ########### ######“ #### ####### #######-###########, #### ###### ### ## ##### ### ##### „### ###### ##### ####: ## ###### ### ### ####### ######“ ##### ############### ##. ### ######### ##### ##### ####### ##### ############## ######## ### ### #####. ### ####### ###### ######## ### ######## ################### ### ########### ####################. ## ### ###### #### ### ### ######## ##########.

### ##### ### ### ############ ########## ##### ## ########## ######. #### ### ####### ####### #### ############ - ### ###### ############ ######### ### ############## #### ######### #### ######### ##### #### ### ####### ######. #### ######## ########### ###### ### #### ##### ########. ### #### ###-###### ###### ##### ### ####### ######-####### #### #### ### ########## ####. „### ####### #### ### ### ##### #### ### ########## ####### ### ################“, ###### ####### ###. ######## #### ### ### ### ### ############# ####### ##### ### ######### ####, ### ##### ### ###########-##### ###########. ## ######### #### ## ####### ### ####### ##########, ### #### ##### ######### #####. „### ########### #####. #### ### ### ######### ########### ##############, ### ######## ############# ####### ### #### #####, ##### ### ##### ###, #### ### #### ### #### ############# ### ### ########## ######### ######.“

