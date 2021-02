Anzeige

Brauchtum Nockherberg: Derbleckt wird 2021 anders Die Corona-Pandemie stellt Fastenprediger Maximilian Schafroth vor neue Herausforderung: Er derbleckt in Saal ohne Gäste.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Fastenprediger Maximilian Schafroth schenkt der Politikprominenz dieses Mal aus der Ferne ein. Foto: Stefan Matzke/sampics/Paulaner

München.Das Derblecken auf dem Nockherberg muss 2021 wegen der Corona-Pandemie ohne Gäste über die Bühne gehen. Das kündigte am Freitag die Paulaner Brauerei an. Fastenprediger Maximilian Schafroth wird sich die Politprominenz aus der Distanz vorknöpfen. Corona, Querdenker und das Wahljahr bieten genügend Stoff. Der Bayerische Rundfunk sendet die Predigt am 3. März um 20.15 Uhr live. Das Singspiel, sonst weiterer Höhepunkt des Starkbierfestes, entfällt dieses Mal, obwohl es dem Duo Richard Oehmann und Stefan Betz nicht an Ideen mangelte. „Das hätte unter Corona-Bedingungen nicht funktioniert,“ sagt Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt. Vergangenes Jahr hatte er die Veranstaltung pandemiebedingt kurz zuvor komplett absagen müssen.