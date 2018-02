Brauchtum Nockherberg dieses Mal im Western-Style Das neue Singspiel-Duo interpretiert die große Politik auf seine Weise. „Mama Bavaria“ schöpft aus dem Vollen.

Von Christine Schröpf

Das Nockherberg-Team hält die Spannung hoch: Neu am Start ist das neue Singspiel-Regisseur-Duo Stefan Betz (2.v.l.) und Richard Oehmann (r.) mit „Orchesterleiter" Tobias Weber (l.). „Mama Bavaria" Luise Kinseher und Co-Autor Thomas Lienenlüke (2.v.r.) zeichnen weiter für die Fastenrede verantwortlich.

München.Nun also Western-Style: Das Duo Stefan Betz und Richard Oehmann schnitzt sich bei der Regie ihres ersten Singspiels auf dem Nockherberg den Klassiker „Die glorreichen Sieben“ zurecht. Freilich in einer sehr freien Interpretion. Auf ihrer Bühne geht es um die Wirrungen der Politik, nicht um ein Dorf, das im Griff von Tyrannen ist. „Es hat nichts zu tun mit einer mexianischen Räuberbande“, sagt Betz. „Aber es geht um die Angst vor der Gefahr von außen.“ Die Geschichte kreist zudem um das Schauspiel einer besonderen politischen Männerfreundschaft. In den Hauptrollen: Horst Seehofer und Markus Söder, der eine noch Ministerpräsident, bald aber nur mehr CSU-Chef, der andere Regierungschef in spe. Beide sind wenigstens bis zur Landtagswahl zur harmonischen Doppelspitze gezwungen.

Betz und Oehmann treten in die Fußstapfen von Marcus H. Rosenmüller, der fünf Mal den Nockherberg bestritt, bevor er im vergangenen Herbst wegen Terminkollissionen seinen Rückzug erklärte. Das neue Duo ist mit viel Spaß am Start, wie bei der Pressekonferenz am Donnerstag bei Paulaner in München zu spüren ist. Oehmann wischt die Frage weg, ob der Erfolgsdruck sehr groß ist. Betz geht es ähnlich – jedenfalls bis zur Generalprobe. „Es fühlt sich rund an.“

Machtkampf der CSU liefert Stoff

Die Brauerei Paulaner stemmt jedes Jahr das traditionsreiche und finanziell aufwändige Starkbierfest, das eine große Zahl von Anhängern hat. Die Live-Übertragung des Bayerischen Fernsehens zählte 2017 drei Millionen Zuschauer. Das Singspiel ist dabei nur Teil der Show. „Mama Bavaria“, alias Luise Kinseher, knöpft sich in ihrer Fastenpredigt vorab stets mütterlich-streng die versammelte Politikprominenz vor. Dieses Mal steht sie vor ihrem achten Auftritt – und sie und ihr Co-Autor Thomas Lienenlüke hatten dank der politischen Turbulenzen seit der Bundestagswahl Stoff wie nie. Der Machtkampf in der CSU habe „unfassbare Dynamik“ entfaltet, freut sich Kinseher. Zeiten, in denen eine „bräsige“ CSU fest im Sattel saß, trauert sie offenkundig nicht hinterher.

Das Nockherberg-Singspiel findet kommenden Mittwoch statt. Bei der Pressekonferenz vorab machte es den Hauptprotagonisten sichtliches Vergnügen, nicht zu viel zu verraten oder sich in rätselhaften Andeutungen zu ergehen. Das soll die Spannung hochhalten. Doch es lässt sich erahnen, was kommt. Bei Kinseher genügt ein Klick auf ihre Homepage. Dort spottet sie genüsslich über die mögliche neue große Koalition im Bund. „Die GroKo ist gesundheitsschädlich. Das haben die jahrelang getestet, und zwar an Affen – und das sind wir.“ Auch Söder bekommt sein Fett weg. Bei der Pressekonferenz spottet sie über seine neue landesväterliche Attüde. Bei einer Begegnung kürzlich habe er ihr für ihre Fastenpredigten gar einen „Heidenrespekt“ gezollt.

Beim Singspiel lässt ein Blick auf die Besetzungsliste Konturen erahnen. Die Figur von Ex-BundesSPD-Chef Martin Schulz – 2017 noch mit großer Bühnenrolle – taucht nicht mehr auf. Auch der frühere bayerische SPD-Chef Florian Pronold ist Geschichte. Schauspieler Stefan Murr, der ihn letztes Jahr darstellte, schlüpft zum wiederholten Mal in ein neues Gewand. 2018 mimt er nun einen Indianer. Neu im Spiel sind „Drei von der jungen Union“ – eine Anspielung auf die Nachwuchsorganisation der CSU. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, obwohl im Rennen um das bayerische Ministerpräsidentenamt unterlegen, behält auf dem Nockherberg eine tragende Rolle, allerdings eher aus Quotengründen, wie Oehmann sagt. „Wir haben nicht so viele Frauenfiguren.“ So freut er sich auch über die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, die neu am Start ist. „Vielleicht bleibt sie ja noch länger, wenn die CSU abkackt.“

Wagenknecht kommt

Knapp 600 Gäste werden zum Derblecken auf den Nockherberg erwartet. Zugesagt haben bereits die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sowie Claudia Roth und Toni Hofreiter von den Grünen und Wolfgang Kubicki von der FDP. Die Sitzordnung im Saal bleibt übrigens trotz des neuen Machtgefüges in der CSU gleich. „Nach Protokoll“, sagt Steinfatt. Also: Seehofer gebührt dieses Jahr noch der beste Platz. Söder sitzt weiter hinten.

