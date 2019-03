Brauchtum Nockherberg: Fastenprediger teilt aus Polit-Ikone Barbara Stamm ist für Maxi Schafroth nicht tabu. Sein schwäbischer Dialekt mildert die Attacken ab.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Nockherberg-Premiere von Maxi Schafroth wurde mit stehenden Applaus quittiert. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Das vis-a-vis mit der Politprominenz hatte Maxi Schafroth vorab mit Doubles aus Gemüse geprobt. Für Ministerpräsident Markus Söder musste ein Kohl seinen Kopf hinhalten, für das Grünen-Tandem aus Katharina Schulze und Ludwig Hartmann Süßkartoffel und Bio-Kohl. Am Dienstagabend blickt der neue Fastenprediger nun aus kurzer Distanz zu den echten Politikern herab. Schafroth interpretiert seine Rolle modern, nicht in Mönchskutte, sondern im Trachtenjanker. Er startet scheinbar harmlos als vermeintlicher Heimatminister der Sektion Allgäu, also quasi als schwäbische Version von Albert Füracker, flankiert von einer „Lodenabordnung“ der Westerheimer Blasmusik. „Die linke Correctness hat am Nockherberg heut Pause“, sagt er. Doch dann streift er den Janker ab und feuert Sätze ab, die noch für Gesprächsstoff sorgen könnten, auch wenn der schwäbische Dialekt und seine extrem heitere Performance alles sehr viel weicher und charmanter klingen lässt.

Breitseiten, auch gegen die Kirche

Der CSU empfiehlt er einen Kurzzeit-Parteientausch, um Empathie zu lernen. „Vielleicht als Christsozialer mal statt dem Jakobsweg die Balkanroute rückwärts laufen.“ Innenminister Joachim Herrmann übersetzt er Asylsuchenden so: „A noble man, a first class diplomat or as we say: Der Katholik mit der Lizenz zum Abschieben.“

Den jungenhaften bayerischen Bauminister Hans Reichhart (CSU) warnt er vor Kirchenpersonal. „So kindlich jung. Wenn ich du wäre, würd ich schauen, dass ich nach dem Gottesdienst schnell aus der Kirch‘ raus komm.“ Sozialministerin Kerstin Schreyer nennt er den Beweis, dass konservative und moderne Genderpolitik gut zusammenpassen. „Die bayerische Familie hat drei Geschlechter: Mann, Frau, Thermomix.“ Schafroth kratzt auch an der Grande Dame der bayerischen Politik, der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm, für die die Landtagswahl 2018 den Abschied bedeutete. Lob richtet er in diesem Fall an die Hausmeister des Parlaments. „Dass ihr die Stamm aus‘m Sitzungssaal rausbracht habt‘s, das war logistisch ja ein Industrieanlangen-Rückbau.“ Das sorgt für leises Raunen im Saal.

Kohl, Süßkartoffel und Bio-Kohl alias Söder, Schulze und Hartmann kommen dagegen vergleichsweise sanft weg: Söder hänselt er wegen unfreiwillig komischer Aktivitäten in sozialen Netzwerken. „Meine kleine Schwester ist 20, die schaut deine Videoclips, die ist begeistert. Die sagt: Maxi, der Söder ist so witzig. Aber ich glaub, er weiß es nicht ...“ Schulze wird wegen ihrer Hyperaktivität verspottet, die ihren Doppelspitzen-Partner alt aussehen lässt. „Du bewegst dich wahrscheinlich im Schlaf noch schneller als der Ludwig Hartmann auf dem Hometrainer.“

Schafroth hatte auf dem Nockherberg die Nachfolge von „Mama Bavaria“ alias Luise Kinseher angetreten. Seine Nockherberg-Premiere wird mit stehendem Applaus quittiert – noch mehr Beifall erhält er, als er nach seiner Fastenpredigt noch einmal ansetzt und ein paar Worte direkt an die AfD richtet, die beim Starkbieranstich nicht im Saal ist. „Ich wünsche mir, dass Licht in eure Herzen kommt“, sagt er.

Der Nockherberg Der Fastenprediger: Maxi Schafroth ist preisgekrönter Kabarettist aus dem Allgäu. Seine Spezialität: Spitzen gegen Hochnäsige speziell aus München oder dem Nobelvorort Starnberg. Am Nockherberg trat er bisher nur im Singspiel auf, etwa als „Conchita Wurst“.

Die Singspiel-Macher: Stefan Betz und Richard Oehmann sind zum zweiten Mal als Regisseure und Autoren des Singspiels am Start. 2018 hatten sie eine bayerische Version des Westerns „Die glorreichen 7“ abgeliefert. Heuer entstammt alles eigener Inspiration.

Ostbayern-Faktor: Im Singspiel schlüpft Schauspielerin Nikola Norgauer dieses Jahr in die Rolle der SPD-Chefin Andrea Nahles – gleichzeitig sorgt sie auf der Bühne für eine Oberpfälzer Note. Denn aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Norgauer in Regensburg.

Das Bühnenbild: Geflieste Wände. Leere Flaschen. Ein Bar, in der eine Palmentapete für etwas Südseeflair sorgen muss: Die Bühnenbildnerinnen Evi Stiebler, Cora Wimbauer und Betty Morell haben für das Singspiel vom „Kleinen Glück“ witziges gezaubert.

