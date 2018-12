Politik

Nockherberg wegen Champions League vorverlegt

FC Bayern sticht Söder: Das alljährliche Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg findet nächstes Jahr einen Tag früher statt als geplant. Die Paulaner-Brauerei hat die Starkbierprobe um einen Tag auf den 12. März vorverlegt, weil am 13. März die Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool antreten. „Derblecken und Achtelfinale gegen Liverpool an einem Abend, das geht nicht“, erklärte Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt am Freitag.