Freizeit Nostalgisches Skirennen am Barmseegletscher Um den Hang runterzukommen braucht es weder harte Kanten an den Ski noch ergonomische Kleidung: Das wollen etwa 100 Frauen und Männer heute zum 14.

Mail an die Redaktion Teilnehmer des „NostalSki“-Skirennens in Krün auf Holzskiern und in alter Kleidung. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Krün.Mal am Barmseegletscher bei Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) beweisen. Auf alten Holzlatten und mit abenteuerlichen Outfits kurven sie beim „Nostalski“ den Hang hinunter.

Historische Ski, Schuhe und Bindungen sind Pflicht. Um in die Bewertung einzugehen muss mindestens ein Ski die Ziellinie überqueren, so die Veranstalter, der Krüner Junggesellenverein. Männer und Frauen werden getrennt bewertet, ebenso wie die Athleten mit und ohne Stahlkanten. Die Sieger werden am Abend beim Skifahrerball gekürt.

Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung ist am Renntag bis kurz vor dem Start möglich.