Kriminalität Notorischer Dieb landet nach drei Diebstählen in Haft Innerhalb von zwei Stunden hat ein Mann am Münchner Hauptbahnhof drei Diebstähle begangen.

Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München.Weil ein erteiltes Hausverbot und ein Platzverweis nichts halfen und er dennoch stahl, kam der 60-Jährige schließlich in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag hatte der Mann am Sonntagabend zunächst in einem Laden Getränkedosen aus einem Kühlregal geleert, um sie in einen Pfandautomaten zu stecken. Der Täter bekam Hausverbot und konnte gehen.

Wenige Minuten später versuchte er, in dem Laden vor den Augen von Polizisten Socken zu klauen. Kurz danach soll er einer Frau zwei Rucksäcke gestohlen haben. Der Obdachlose sitzt nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, versuchten Betruges und Hausfriedensbruch in einem Gefängnis.

