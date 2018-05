Museen NS-Dokumentationszentrum: „Haus mit vielen offenen Türen“ Mirjam Zadoff kommt mit vielen Ideen: „Farbig“, mit vielfältigen Darstellungsformen und sehr gegenwartsbezogen will die neue Chefin das Münchner NS-Dokuzentrum führen. Mit konkreten Ankündigungen hält sie sich zurück. Zuerst will sie sich mit ihrem Team abstimmen.

Merken

Mail an die Redaktion Die neue Direktorin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, Mirjam Zadoff. Foto: Lino Mirgeler

München.Die neue Direktorin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, Mirjam Zadoff, will das Haus stärker international vernetzen und an aktuelle Themen anbinden. Erinnerungskultur müsse in einem permanenten Austausch mit der Gegenwart stehen, sagte die 44-Jährige am Donnerstag. Geschichtsbewusstsein und Demokratieverständnis seien eng miteinander verbunden. Zadoff hatte am 1. Mai die Nachfolge von Gründungsdirektor Winfried Nerdinger angetreten, unter dessen Leitung das Haus vor drei Jahren zum 70. Jahrestag der Befreiung Münchens eröffnet worden war.

Zadoff, die zuvor als Professorin für jüdische Studien und Geschichte an der Indiana University in Bloomington in den USA lehrte, will die Kooperation mit anderen Einrichtungen auch international voranbringen, etwa mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, aber auch mit Universitäten und Stätten der Bildenden Kunst.

„Es wird immer schwieriger sein, jüngere Generationen zu erreichen. Ich denke, dass wir hier sehr stark mit aktuellen Bezügen arbeiten müssen, um die Menschen überhaupt zu erreichen.“ Es gehe nicht nur um Wissensaufklärung, sondern auch um die Verbindung zu eigenen Erfahrungen. Damit folgt sie dem Konzept des Hauses. „Warum München - und was hat das mit mir zu tun?“, sei weiter eine zentrale Fragestellung, sagte Kulturreferent Hans-Georg Küppers.

Auch das Thema Flucht will Zadoff einbeziehen. Über die Erfahrung der Diktatur zu sprechen, könne ein Anknüpfungspunkt sein zu Menschen, die sonst nicht in das Dokuzentrum kämen. „Die Zukunft der Erinnerungskultur hat viel zu tun mit Fragen der Integration“, sagte Zadoff. „Ich denke, was wir machen müssen, ist, dass wir ein Haus schaffen mit vielen offenen Türen.“

In der Dauerausstellung will Zadoff das „breite und inhaltlich vielfältige“ Angebot aktualisieren und „einige Schlaglichter“ stärker akzentuieren. In den Wechselausstellungen wiederum wolle sie dazu einen Kontrast bieten, farbiger und vielfältiger werden. Konkrete Themen für künftige Ausstellungen nannte sie nicht: Sie sei mit vielen Ideen gekommen, wolle sich aber erst mit ihrem Team abstimmen.