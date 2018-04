Prozesse NSU-Prozess geht mit Plädoyers weiter Die beiden Wunschverteidiger von Beate Zschäpe wollen die Beweise rechtlich einordnen und den Antrag für ein Urteil stellen.

Mail an die Redaktion Seit Mai 2013 wird gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche Unterstützer der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) verhandelt. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Die beiden Wunschverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe wollen am heutigen Donnerstag im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München ihr Plädoyer abschließen. Erwartet wird ihr Antrag für das Urteil. An den beiden vorherigen Prozesstagen hatte Rechtsanwalt Hermann Borchert gesagt, eine Mittäterschaft Zschäpes an den Verbrechen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ sei nicht bewiesen. Der Bundesanwaltschaft warf er vor, sie argumentiere mit Mutmaßungen und ignoriere Einlassungen Zschäpes im Prozess.

Nach dem Schlussvortrag der Wunschverteidiger Zschäpes sind ihre drei Pflichtverteidiger an der Reihe.

Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar beendet. Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des NSU gewesen sein und deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven.

