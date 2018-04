Prozesse

NSU-Prozess: Zschäpe-Anwälte setzen ihr Plädoyer fort

Im Münchner NSU-Prozess sollen die beiden Wunschverteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel, heute ihre Plädoyers fortsetzen. Borchert hatte am Dienstag mit dem Vortrag begonnen. Nach der Planung der beiden Juristen soll Grasel am Mittwoch die rechtliche Würdigung vornehmen. Am Schluss soll wiederum Borchert das Wort erhalten und für ein Urteil aus Sicht der Verteidigung plädieren.