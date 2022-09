Budesliga Nübel-Berater: Rückkehr des Torwarts zum FC Bayern

Eine Rückkehr von Torhüter Alexander Nübel zum FC Bayern München ist nach den Worten von dessen Berater fest eingeplant. „Da müsste schon einiges dazwischenkommen, damit das nicht passiert“, sagte Spielerberater Stefan Backs dem TV-Sender Sky am Donnerstagabend. Derzeit ist Nübel an die AS Monaco ausgeliehen, die Verantwortlichen des FC Bayern würden aber klar kommunizieren, dass sie mit dem 25-Jährigen planten, sagte Backs. Alle Parteien wollten eigentlich, dass Nübel die Nummer eins des FC Bayern werde.

dpa