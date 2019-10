Fussball Nürnberg-Coach Canadi warnt vor Kaiserslautern Trainer Damir Canadi hat seinen 1.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Trainer Damir Canadi steht vor Spielbeginn im Stadion. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.FC Nürnberg vor dem 1. FC Kaiserslautern gewarnt und den speziellen Bedingungen auf dem Betzenberg gewarnt. „Ich erwarte viele Emotionen. Die Atmosphäre wird riesig sein“, sagte der Coach der Franken vor dem DFB-Pokalspiel beim Fußball-Drittligisten in der Pfalz. Gerade als Außenseiter seien Gastgeber am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gefährlich. Kaiserslautern befindet sich in einer prekären Lage, in der Liga rangiert das Team auf dem viertletzten Tabellenplatz. „Die haben nichts zu verlieren und so werden sie auch auftreten“, sagte Canadi.

Die Nürnberger wollen zum dritten Mal nacheinander das Achtelfinale im DFB-Pokal erreichen. Dass sie nur drei Tage nach dem Heimspiel in der 2. Liga gegen Jahn Regensburg (1:1) schon wieder ran müssen, soll kein Problem sein. „Die Mannschaft hat gut regeneriert“, berichtete der Coach nach zuletzt drei Pflichtspielen in der Liga ohne Sieg.

Obwohl in dem K.o.-Match bei einem Unentschieden nach 120 Minuten ein Elfmeterschießen entscheiden kann, verzichtet Canadi auf eine spezielle Strafstoß-Einheit. Die Situation im Anschluss an eine Verlängerung könne man nicht trainieren, meinte der Österreicher.

Der „Club“ muss in der Defensive weiter auf Georg Margreitter verzichten. Der Österreicher wurde nach seinen Beschwerden an der Achillessehne nicht rechtzeitig fit. Dagegen steht dem FCN Asger Sörensen nach seiner Sperre in der Liga wieder zur Verfügung.