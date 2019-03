Fussball Nürnberg-Coach Schommers glaubt an Wende: „Siehe Düsseldorf“ Trotz des Negativrekords von 18 sieglosen Spielen in Serie traut Interimstrainer Boris Schommers seinem 1.

Mail an die Redaktion Nürnbergs Interimstrainer Boris Schommers. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.FC Nürnberg die Rettung in der Fußball-Bundesliga zu. Der Coach des Tabellenletzten fußt seine Einschätzung auf die jüngsten Heimspiele gegen Borussia Dortmund (0:0) und RB Leipzig (0:1). „Wer sich gegen zwei der besten deutschen Teams so gut verkauft, der ist auch in der Lage, eine positive Serie zu starten“, sagte Schommers dem „Kicker“ (Donnerstag) und ergänzte: „Siehe Fortuna Düsseldorf. Die hatten Anfang Dezember die meisten abgeschrieben, dann gewannen sie viermal am Stück.“

Das damalige Schlusslicht Düsseldorf hat inzwischen 31 Punkte und einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegszone. „In so einen positiven Lauf zu kommen, traue ich uns auch zu“, sagte der 40 Jahre alte Schommers, der die Franken als ehemaliger Co-Trainer nach der Trennung von Chefcoach Michael Köllner übergangsweise verantwortet. Der Club (13 Zähler) ist sechs Punkte vom Relegationsrang entfernt.

Mit der Ungewissheit über seine persönliche Zukunft könne er gut leben, sagte Schommers. Der FCN sucht einen neuen Sportvorstand, dieser könnte danach einen neuen Trainer installieren. Der gebürtige Leverkusener charakterisierte sich selbst als „strukturiert, akribisch, ehrlich, respektvoll und leidenschaftlich“.