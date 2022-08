2. Bundesliga Nürnberg gegen Sandhausen: „Lösungen sind da“

Der 1. FC Nürnberg will seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga „mit einer gewissen Körperlichkeit“ beim SV Sandhausen stoppen. „Wir müssen schaffen, ihre Wucht rauszunehmen. Sie spielen zielstrebig und haben gute Standards“, warnte „Club“-Trainer Robert Klauß vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr).

dpa