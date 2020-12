Anzeige

Fussball Nürnberg hofft auf Heimsieg zum Start in die Weihnachtspause Der 1.

Merken

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Trainer Robert Klauß gestikuliert. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg will sich am heutigen Sonntag mit einem Heimsieg und damit einem Mutmacher in die kurze Winterpause verabschieden. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß empfängt den FC Erzgebirge Aue. Ein Dreier würde nach der bislang so holprigen Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga dafür sorgen, „ein bisschen entspannter und gelöster“ nach den kurzen Ferien am 28. Dezember wieder zum Trainingsstart zu kommen. Mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied kann der „Club“ in der Tabelle einen sehr großen Sprung an Aue vorbei auf Platz sechs machen.

Die Franken hoffen auf ein Comeback von Offensivspieler Robin Hack, der nach einer Sprunggelenksblessur wieder im Training ist. Die Außenverteidiger Enrico Valentini und Oliver Sorg fallen weiter aus.