Nürnberg Nürnberg Ice Tigers holen deutsches Sturmtalent Kechter Die Nürnberg Ice Tigers haben Sturmtalent Roman Kechter verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, kommt der 18 Jahre alte gebürtige Nürnberger aus der Nachwuchsabteilung des schwedischen Spitzenclubs Rögle BK aus Ängelholm. Kechter unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Er stammt aus dem Nachwuchs des EHC 80 Nürnberg und hat in der vergangenen Saison im Rahmen eines Leihgeschäfts mit Rögle BK bereits mit 16 Jahren seine ersten DEL-Spiele für die Ice Tigers bestritten.

dpa

Mail an die Redaktion Zwei Eishockeyspieler kämpfen um den Puck. Foto: John Munson/John Munson/AP/dpa/Symbolbild

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit Roman Kechter ein Nürnberger Eigengewächs zu den Ice Tigers zurückholen konnten. Roman hat sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt und wir glauben, dass wir in den nächsten zwei Jahren gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Karriere machen können“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf über den U18-Nationalspieler.