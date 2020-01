Eishockey Nürnberg Ice Tigers holen NHL-erfahrenen Stürmer Skille Die Nürnberg Ice Tigers haben für die wichtigste Saisonphase der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Nürnberg.Die Franken nahmen den 32 Jahre alten US-Profi Jack Skille unter Vertrag, der in seiner Karriere auch 374 Partien in der nordamerikanischen Eliteliga NHL absolviert hatte. Trainer Kurt Kleinendorst lobte den Routinier, „der uns nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ganz sicher helfen wird“, wie er am Donnerstag sagte. In der vergangenen Saison stand Skille in Genf unter Vertrag.

Die Nürnberger liegen nach 34 Spieltagen auf Platz elf der Tabelle und müssen um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen. Die Vereine auf den Rängen sieben bis zehn bestreiten die Pre-Playoffs. Um direkt im Viertelfinale zu stehen, ist Rang sechs notwendig. Der dort platzierte ERC Ingolstadt hat zwölf Punkte Vorsprung auf Nürnberg.