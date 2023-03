DEL Nürnberg Ice Tigers mit mindestens sechs Abgängen Die Nürnberg Ice Tigers haben nach ihrem vorzeitigen Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga mindestens sechs Abgänge vermeldet. Neben dem Karriereende von Patrick Reimer entschied sich unter anderem Oliver Mebus, aus familiären Gründen von einer Kündigungsoption in seinem Vertrag Gebrauch zu machen, wie der Club aus Franken mitteilte. Für die Nürnberger war diese Saison nach den Pre-Playoffs beendet.

Nürnberg.„So sehr es uns auch schmerzt, dass sie uns verlassen, so nachvollziehbar war ihre Entscheidung. Die Familie geht immer vor, da gibt es gar keine Diskussion. Wir werden Olli und Reimi in Nürnberg immer mit offenen Armen empfangen“, äußerte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf in einer Vereinsmitteilung am Samstag. Die beiden ehemaligen Nationalspieler Reimer und Mebus seien große Identifikationsfiguren für die Ice Tigers gewesen.

Darüber hinaus entschieden sich Tyler Sheehy und Gregor MacLeod für einen Wechsel innerhalb der DEL. Nicholas Welsh geht nach Skandinavien. Andrew Bodnarchuk erhält nach Vereinsangaben kein neues Vertragsangebot.