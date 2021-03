Anzeige

Eishockey Nürnberg Ice Tigers mit neuem Sportdirektor Die Nürnberg Ice Tigers besetzen den Posten des Sportdirektors neu.

Mail an die Redaktion Ein Puck liegt vor einem Schläger auf dem Eis. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Laut „Bild“ und „Nordbayern.de“ soll der frühere Eishockey-Nationalspieler Stefan Ustorf das Amt übernehmen. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga hatte am Freitag zuvor André Dietzsch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Sportdirektor entbunden. Seine Tätigkeit als Torwarttrainer sei von der Freistellung nicht betroffen, hieß es in der Mitteilung.

„André macht als Torwarttrainer und Bindeglied zwischen Ice Tigers und EHC 80 Nürnberg einen hervorragenden Job. Gerade im Hinblick auf die Kaderplanung im Rahmen unserer Möglichkeiten benötigen wir aber einen Sportdirektor, der sich voll und ganz auf diesen zentralen Aufgabenbereich und das Scouting konzentrieren kann“, sagte Ice-Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, diese Position neu zu besetzen, um uns letztlich breiter aufzustellen und unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.“

Der neue Sportdirektor, der den gesamten sportlichen Bereich der Ice Tigers verantworten wird, tritt seinen Dienst nach der offiziellen Vorstellung am kommenden Montag an. Ustorf wäre ein namhafter Kandidat. Der 47-Jährige lief in weit über 100 Länderspielen für Deutschland auf und wurde mit den Eisbären Berlin mehrmaliger deutscher Meister.

