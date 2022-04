Eishockey Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Stürmer Ribarik

Die Nürnberg Ice Tigers planen auch in Zukunft mit Stürmer Lukas Ribarik. Der 21-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs hat bei den Franken einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben und bleibt dem Verein damit bis zum Ende der Saison 2023/24 erhalten. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Ribarik hat in der abgelaufenen Saison 32 Spiele für die Ice Tigers bestritten.

dpa