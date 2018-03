Eishockey Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Torhüter Treutle

Mail an die Redaktion Nürnbergs Goalie Niklas Treutle. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Die Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Torhüter Niklas Treutle. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, hat der 26-Jährige seinen Vertrag bei den Franken um drei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. In der zurückliegenden DEL-Hauptrunde wies der gebürtige Nürnberger Treutle mit einer Fangquote von 94,4 Prozent und einem Gegentorschnitt von 1,89 Bestwerte in der Liga auf. „Niklas hat sich zu einem der besten Torhüter der DEL entwickelt. Er arbeitet sowohl auf als auch neben dem Eis immer hart daran, noch besser zu werden“, sagte Sportdirektor Martin Jiranek über den Torwart.