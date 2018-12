Eishockey

Nürnberg Ice Tigers verpassen Auftaktsieg beim Spengler Cup

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren Auftakt beim traditionsreichen Spengler Cup in der Schweiz verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Martin Jiranek musste sich am Donnerstag trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd dem gastgebenden HC Davos mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) geschlagen geben. Inti Pestoni (6. Minute) und Dario Simion (7.) brachten die anfangs handlungsschnelleren Schweizer in Führung. Die Franken kamen dann jedoch bei ihrer ersten Teilnahme am Spengler Cup immer besser ins Spiel.