Anzeige

Eishockey Nürnberg Ice Tigers verplichten Angreifer Pollock Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga haben Stürmer Brett Pollock verpflichtet.

Merken

Mail an die Redaktion Mehrere Eishockeyspieler kämpfen um den Puck. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Der 24 Jahre alte Kanadier erhält nach Vereinsangaben vom Mittwoch einen Vertrag bis zum Ende der wegen der Corona-Krise erst in Kürze beginnenden DEL-Saison 2020/21.

Tigers-Trainer Frank Fischöder sieht in dem 1,91 Meter großen Linksschützen einen ehrgeizigen, jungen, großen und schnellen Stürmer, der sich in Europa durchsetzen wolle. Pollock befindet sich seit einigen Tagen in Nürnberg und hat nach einer Quarantäne und einem negativen Corona-Test am Mittwoch erstmals am Training des fränkischen Teams teilgenommen.