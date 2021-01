Anzeige

Fussball Nürnberg lässt Medic fest zum SV Wehen Wiesbaden ziehen Der 1.

Mail an die Redaktion Regensburgs Sebastian Stolze (l) und Wiesbadens Jakov Medic kämpfen um den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa

Wiesbaden.FC Nürnberg gibt Jakov Medic fest an den SV Wehen Wiesbaden ab. Der vom fränkischen Fußball-Zweitligisten ausgeliehene Defensivspieler hat beim Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, wie der SVWW am Montag mitteilte. Medic war im Sommer 2018 aus seiner kroatischen Heimat von NK Vinogradar nach Nürnberg gewechselt. Der 22-Jährige absolvierte seitdem 26 Spiele für die U21 der Franken. Im Sommer 2019 wurde er dann an das Team von Trainer Rüdiger Rehm ausgeliehen.