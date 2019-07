Fussball Nürnberg mit letztem Testspiel gegen Paris Saint-Germain Mit einem Testspiel gegen die Star-Truppe von Paris Saint-Germain geht der 1.

Mail an die Redaktion Der 1. FC Nürnberg für die Saison 2019/20 am Trainingsgelände am Valznerweiher. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg in die letzte Vorbereitungswoche auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Coach Damir Canadi empfängt die von Thomas Tuchel trainierten Franzosen am heutigen Samstag um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Unklar war bislang, ob der Brasilianer Neymar mit dem PSG nach Franken kommt. Der Stürmer will den Verein verlassen. Die Nürnberger hoffen auf 27 500 Zuschauer. Am nächsten Samstag startet der Absteiger mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden in die neue Spielzeit der 2. Liga.