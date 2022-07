Gesundheitswesen Nürnberg: Pflegedienst-Betreiberin gesteht Abrechnungsbetrug

Die Betreiberin eines ambulanten Pflegedienstes in Nürnberg hat vor Gericht gestanden, jahrelang nicht erbrachte Leistungen abgerechnet zu haben. Krankenkassen und der Stadt Nürnberg soll dabei ein Schaden von rund 140.000 Euro entstanden sein. Am Donnerstag begann der Prozess gegen die 51-Jährige und ihren Mann. Dabei legte die Frau ihr Geständnis ab, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Nürnberg sagte. Gegen den Ehemann wurde das Verfahren gegen eine Zahlung in Höhe von 10.000 Euro vorläufig eingestellt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. (Az.: 102 Js 10032/20)

dpa