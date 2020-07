Anzeige

Corona Nürnberg schiebt Partys den Riegel vor Ein Sicherheitsdienst, Barrieren, ein Verkaufsverbot für Alkohol und mehr Beleuchtung sollen für Schicht im Schacht sorgen.

Mail an die Redaktion Die Polizei in Nürnberg will die Freiluftfeten eindämmen. Foto: Fröhlich

Nürnberg.Trotz der Corona-Beschränkungen gab es an den vergangenen Wochenenden immer wieder ein dichtes Gedränge von Feierlustigen auf Plätzen, Straßen und am Wöhrder See. Ein Maßnahmenpaket solle die Bevölkerung nun vor Corona-Infektionen schützen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dieses gelte zunächst für das kommende Wochenende.

Ein von Wirten organisierter Sicherheitsdienst soll am Köpfleinsberg dafür sorgen, dass unter anderem Abstandsregeln eingehalten werden. Am Tiergärtnertorplatz ist der Verkauf von Getränken zum Mitnehmen verboten. Zuvor hatte bereits Bamberg den Straßenverkauf von Alkohol am Wochenende in der Altstadt untersagt, um größere Menschenansammlungen während der Corona-Krise zu verhindern. Das Verbot gilt dort zunächst bis zum 24. Juli.