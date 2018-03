Fussball Nürnberg selbstbewusst ins Franken-Derby

Mail an die Redaktion Trainer Michael Köllner von Nürnberg gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Bernd Thissen/Archiv

Nürnberg.Der 1. FC Nürnberg startet mit riesigem Selbstbewusstsein ins brisante 264. Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth. „Ausverkaufte Bude: Da sind wir brutal stark. Das wird man morgen auch sehen“, sagte Trainer Michael Köllner am Freitag. 48 500 Karten sind für das emotionale Nachbarschaftsduell am Samstag (13.00 Uhr/Sky) schon verkauft. „Wir sind seit Wochen und Monaten in einer starken Verfassung. Ich bin optimistisch, dass wir daran anknüpfen können“, sagte Köllner weiter. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga muss wegen der fünften Gelben Karte auf Rechtsverteidiger Enrico Valentini verzichten.