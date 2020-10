Anzeige

Nürnberg.FC Nürnberg hat Nachwuchsstürmer Lukas Schleimer für ein Jahr an den 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga verliehen. Der 20-Jährige, der erst im Juni einen Profivertrag erhalten hatte, soll im Saarland Spielpraxis sammeln. „Club“-Sportvorstand Dieter Hecking nannte den Deal eine „für alle Seiten sinnvolle Option“. Schleimer war beim FCN vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga eingesetzt worden.