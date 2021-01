Anzeige

Fussball Nürnberg verliert in Heidenheim: Rote Karte für Klauß Das war ein klassischer Nürnberger Fehlstart ins neue Jahr. Dem „Club“ fehlt beim 0:2 in Heidenheim die finale Angriffsaktion. Der Trainer ärgert sich am Ende einmal zu heftig.

Mail an die Redaktion Heidenheims Denis Thomalla (r) und Nürnbergs Lukas Mühl kämpfen um den Ball. Foto: Stefan Puchner/dpa

Heidenheim.Der Start ins neue Jahr ist dem 1. FC Nürnberg mächtig misslungen. Die Franken konnten die beeindruckende Heimserie des 1. FC Heidenheim am Samstag nicht stoppen, sondern verloren mit 0:2 (0:1). Der „Club“ verpasste damit den insgeheim erhofften Schritt in Richtung Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga.

Denis Thomalla (45.+1 Minute) und Patrick Mainka (76.) sorgten mit ihren Toren für den Sieg der Heidenheimer, die im eigenen Stadion seit 15 Monaten ohne Niederlage sind. „Hier war heute was möglich, deswegen ärgern wir uns auch sehr“, kommentierte Nürnbergs Trainer Robert Klauß.

In der 90. Minute sah er die Rote Karte, nachdem er aus Frust über eine Schiedsrichter-Entscheidung eine Wasserflasche weggetreten hatte. Kurz zuvor war der vermeintliche Anschlusstreffer von Adam Zrelak (88.) wegen einer Abseitsstellung von Manuel Schäffler nicht gegeben worden. „Ich habe eine leere Flasche drei Meter nach vorne gekickt, die ist dann leicht aufs Spielfeld gekullert. Dann habe ich eine Rote Karte bekommen“, sagte Klauß. Als Trainer habe er eine Vorbildfunktion und müsse sich da mehr im Griff haben: „Ich glaube aber, dass man mit etwas Fingerspitzengefühl in so einer hitzigen Schlussphase das Ganze auch hätte anders lösen können.“ Beim nächsten Heimspiel gegen den Hamburger SV ist Klauß damit gesperrt.

Nürnberg war gut in die Partie gestartet und hatte schon in der 10. Minute die erste Torchance durch Robin Hack, der mit seinem Schuss an FCH-Torhüter Kevin Müller scheiterte. Anschließend entwickelte sich eine intensive Partie zwischen zwei kompakten Teams, und die Heidenheimer benötigten eine starke Einzelaktion, um die Club-Defensive zu überwinden.

Mit einem feinen Chip-Ball fand Dzenis Burnic den im Strafraum lauernden Thomalla, der den Ball direkt abnahm und ins Nürnberger Tor beförderte. Die Gäste taten sich auch danach schwer, Lücken in der FCH-Abwehr zu finden. Stattdessen erhöhte Mainka nach einer Ecke auf den ersten Pfosten per Kopf zum Endstand. „Club“-Kapitän Enrico Valentini fehlte die letzte Entschlossenheit und Durchschlagskraft im Angriff. „Bis 20 Meter vor dem Tor haben wir es gut gemacht, aber die Aktionen final nicht gut abgeschlossen“, sagte der Abwehrspieler.