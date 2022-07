Anzeige

Fussball Nürnberg verliert Testspiel nach Trainingslager Der 1. FC Nürnberg hat auf dem Heimweg aus dem Trainingslager in Südtirol die nächste Testspiel-Niederlage in der Saisonvorbereitung hinnehmen müssen. Der Fußball-Zweitligist verlor am Sonntag in Rum gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol völlig verdient mit 0:2 (0:2).

Rum.Die Tore für die Tiroler erzielten Alexander Ranacher und Denis Tomic durch einen direkten Freistoß. Beim „Club“ gab Mittelstürmer Felix Lohkemper nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback.

Der FCN bestreitet vor dem Liga-Auftakt noch zwei weitere Testspiele. Am Freitag empfangen die Franken die englische Top-Mannschaft Arsenal London, am Samstag den Regionalligisten FC Schweinfurt. Am 16. Juli eröffnen die Nürnberger ihre Zweitliga-Saison beim FC St. Pauli.