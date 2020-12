Anzeige

Corona Nürnberg: Weitere Ausgangsbeschränkungen Extrem hohe Fallzahlen haben vielerorts zu erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt.

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Nürnberg.Nach der Stadt Nürnberg hat nun auch die südliche Nachbarstadt Schwabach Ausgangsbeschränkungen eingeführt. In Schwabach, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 341,6 gestiegen war, sollen diese von Donnerstag an, 3. Dezember, gelten, teilte die Stadtverwaltung mit.

In Nürnberg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut RKI bei 365 und damit noch klarer über der Schallgrenze von 300, von wo an die Kommunen zu erheblichen Einschränkungen über die Bestimmungen des Teil-Lockdowns hinaus aufgefordert sind. Unter anderem werden die Schüler der weiterführenden Schulen von Jahrgangsstufe 8 an aufwärts nur noch im Wechselunterricht unterrichtet.

In Schwabach forderte Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD) die Bürger auf, jegliche Außenkontakte zu meiden, sich etwa auch nicht mehr in Grüppchen im Freien zu treffen. Das Haus dürfe - wie auch in Nürnberg - nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. In der 40 000-Einwohner-Stadt Schwabach ist das erhöhte Infektionsgeschehen zu einem großen Teil einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim zuzuordnen. Dort wurden 64 der 81 Bewohner positiv getestet.

Allein dieses Geschehen ist für einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz um etwa 150 verantwortlich. Auch in einer inzwischen geschlossenen Schule habe es mehrere Infektionsherde gegeben, sagte eine Sprecherin der Stadt. Darüber hinaus sei aber auch in diffuses Infektionsgeschehen feststellbar. Auch die Stadt Fürth, baulich mit Nürnberg eng verwoben, hat den Schulen empfohlen, auf Distanzunterricht umzustellen, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz von 158 dies noch nicht erfordert. (dpa)