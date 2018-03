Fussball

Nürnberg will aus Tief raus

Nach vier sieglosen Partien am Stück will der 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein Zeichen setzen und sein Tief endlich beenden. „Es ist wichtig, dass wir gut aus der Länderspielpause kommen“, forderte Trainer Michael Köllner vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr) bei Dynamo Dresden. Mit 46 Punkten sind die Franken zwar weiter Zweiter der Tabelle. Der Vorsprung auf den Dritten Holstein Kiel liegt aber nur noch bei zwei Zählern. Dennoch sieht Köllner sein Team nach der Länderspielpause noch in einer „komfortablen Situation“.