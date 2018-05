Fussball

Nürnberg will „Deckel drauf machen“ - Ewerton kehrt zurück

Der 1. FC Nürnberg will die Restzweifel an seiner Bundesliga-Rückkehr ausräumen und noch Fortuna Düsseldorf als Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga abfangen. Vor dem vorletzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen sagte Trainer Michael Köllner: „Wir können in diesem Spiel den Deckel drauf machen, das beflügelt natürlich die Mannschaft.“ Bei den Franken seien weder „nervlicher Druck noch Belastung“ zu spüren, meinte Köllner weiter. Die Mannschaft mache einen „extrem konzentrierten Eindruck.“