2. Bundesliga Nürnberg will Fortuna-„Spirit“ gegen 96 mitnehmen Nach dem Sieg gegen Düsseldorf will der 1. FC Nürnberg gegen Hannover nachlegen. An „Hochrechnungen“ mag sich Trainer Dieter Hecking nicht beteiligen. Lobende Worte gibt es vom Gegner.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Dieter Hecking steht am Seitenrand. Foto: Frank Molter/Frank Molter/dpa/Archivbild

Nürnberg.Vor den nächsten Schritten bei der Suche nach einem neuen Trainer will Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg erst einmal weitere Punkte im Abstiegskampf sammeln. „Wir führen Gespräche im Hintergrund. Wir geben uns ein bisschen Zeit und haben erstmal andere Aufgaben zu lösen“, sagte Trainer Dieter Hecking am Donnerstag. „Es gibt natürlich die Gerüchteküche. Sie ist wieder eröffnet, schmeckt manchmal gut, manchmal weniger gut.“

Hecking ist der dritte Trainer in dieser Saison nach Robert Klauß und Markus Weinzierl und strebt am Samstag (20.30 Uhr/Sky) ein Erfolgserlebnis bei Hannover 96 an. „Von der Art und Weise sind wir ein bisschen weiter, punktetechnisch noch nicht. Es gilt weiter zu punkten“, sagte Sportvorstand Hecking, der die Franken auch als Trainer zum Klassenverbleib führen will.

Der „Club“ belegt den 13. Tabellenrang und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und Jahn Regensburg. Angesprochen darauf, wie viele Punkte zum Verbleib in der Liga reichen würden, lächelte Hecking. „Wenn ich nicht Cheftrainer wäre, würde ich beim Tippspiel mitmachen“, sagte der 58-Jährige. „Es nützt nichts, Hochrechnungen rauszugeben. Ich glaube aber, dass weniger Punkte reichen, als viele vermuten. In Hannover haben wir alle Möglichkeiten, da was mitzunehmen.“

Vor dem Auswärtsspiel kehrt Christoph Daferner wieder in den Kader zurück, auch Erik Shuranov ist wieder „eine Möglichkeit“, sagte Hecking, der damit mehr Offensiv-Optionen hätte. In ihrer Auf- und Ab-Saison wollen die Franken nach dem 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf gegen die Niedersachsen nachlegen. „Wir sollten den Spirit vom Düsseldorf-Spiel mit nach Hannover nehmen“, sagte Hecking, der frühere Spieler und Trainer in Hannover war.

Der Gegner hat Respekt. „Die Nürnberger haben mit Dieter Hecking, den ich sehr schätze, einen ganz anderen Ansatz, Fußball zu spielen. Das wird uns vor Herausforderungen stellen“, sagte 96-Coach Stefan Leitl, der einst für den FCN spielte. „Er ist sicherlich der Trainer mit der meisten Erfahrung in dieser Liga. Trotzdem sind wir überzeugt, dass wir gewinnen können, wenn wir eine disziplinierte Leistung bringen.“