2. Bundesliga Nürnberg will gegen Heidenheim „Heimspiel-Gesicht“ zeigen

Der 1. FC Nürnberg setzt im Duell der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim auf seine Heimstärke. „In Heidenheim habe ich zwei Dinge im Kopf: Heimspiele sehen gut aus, Auswärtsspiele nicht“, sagte „Club“-Trainer Robert Klauß vor der Partie im Max-Morlock-Stadion am Freitagabend (18.30 Uhr). In den letzten zwei Saisons hatten die Franken beide Spiele zuhause für sich entschieden und in Heidenheim Niederlagen kassiert. „Ich hoffe, dass wir jetzt wieder unser Heimspiel-Gesicht zeigen“, sagte Klauß.

dpa