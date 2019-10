Fussball Nürnberg will Sieg gegen den Jahn Nach etlichen Punktverlusten in dieser Saison will der 1. FC Nürnberg gegen den Jahn Regensburg unbedingt gewinnen.

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Damir Canadi will gegen Regensburg drei Punkte holen. Foto: Eibner/WZK

Nürnberg.Der FC Nürnberg will im Freistaatduell gegen Jahn Regensburg seine guten Leistungen bestätigen und dafür auch drei Punkte bejubeln. „Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Trainer Damir Canadi am Freitag, sprach aber auch ein Manko an. „Wir wissen, dass wir seit zwei Monaten zuhause nicht mehr gewonnen haben.“

Die Franken zeigten in den bisherigen Saisonpartien der 2. Fußball-Bundesliga zwar oft gute Vorstellungen. „Nur das Ergebnis war nicht das, was wir uns mit der Leistung eigentlich erarbeitet hätten“, erklärte Canadi vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Vor allem die 18 Gegentore in zehn Spielen ärgern den Österreicher. „Wir wissen, dass wir es defensiv nicht sehr ordentlich gemacht haben, wie es sich gehört, dass man in der Tabelle ganz oben stehen kann“, sagte Canadi.

Gegen den Jahn soll es besser werden, auch wenn neben dem gesperrten Asger Sörensen ein weiterer Ausfall in der Abwehr droht. Georg Margreitter erlitt im Training eine Zerrung. „Der Einsatz ist sehr gefährdet“, berichtete Canadi und ergänzte, dass es „schwer zu sagen“ sei, ob sein Landsmann rechtzeitig fit werde. Johannes Geis dagegen soll dabei sein. Der Mittelfeldspieler und beste Torschütze des „Clubs“ hatte wegen Wadenschmerzen eingeschränkt trainiert.