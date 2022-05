Bundesliga Nürnberg will Zuschauern gegen Schalke „etwas bieten“

Der 1. FC Nürnberg möchte durch einen Heimerfolg gegen Aufsteiger FC Schalke 04 Schwung in die neue Zweitligasaison mitnehmen. „Das Spiel ist wichtig für uns. Wir spielen erstmals seit langer Zeit vor ausverkauftem Haus. Wir wollen unseren Fans etwas bieten und nach Möglichkeit noch Sechster werden“, sagte „Club“-Trainer Robert Klauß vor dem letzten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr).

dpa