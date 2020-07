Anzeige

Fussball Nürnberger Besong peilt Comeback im Spätherbst an Das Nürnberger Sturmtalent Paul-Philipp Besong hofft nach seinem Kreuzbandriss auf ein Comeback im Spätherbst oder Winter.

Nürnberg.„Ich habe keinen Zeitdruck. So eine Verletzung muss man vernünftig auskurieren, deswegen sollte man da auch nicht zu früh auf volle Belastung gehen“, sagte der 19-Jährige am Dienstag in einem auf der Homepage des 1. FC Nürnberg veröffentlichten Interview.

Besong war im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund zum fränkischen Fußball-Zweitligisten gekommen. Im Mai riss er sich im Training das Kreuzband im linken Knie.

„Ich bin jetzt seit rund zwei Monaten in der Reha und man sagt mir, dass ich sehr gut im Plan bin. Ich habe keinerlei Schmerzen und kann auch schon viele Übungen ausführen, die man eigentlich etwas zurückgestellt hätte oder die man erst später mit mir durchgeführt hätte“, meinte er. „Es läuft echt gut, muss ich sagen.“