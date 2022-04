Anzeige

Fest Nürnberger Frühlingsfest startet nach zweijähriger Pause Die Freude bei den Schaustellern ist riesig. Endlich gibt es wieder ein Nürnberger Frühlingsfest - allerdings noch ohne Festzug.

Nürnberg.

Nürnberg.Auf Bayerns zweitgrößtem Volksfest drehen sich nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die Karussells wieder. Von Samstag bis zum 1. Mai lädt das Nürnberger Frühlingsfest auf den Volksfestplatz. Mit dem traditionellen Bieranstich sollte es am Samstagnachmittag offiziell öffnen. Der Festzug musste in diesem Jahr allerdings erneut wegen der Pandemie ausfallen.

Viele Schausteller haben unter der Corona-Krise stark gelitten. Deshalb hoffen sie jetzt auf ausgelassene Stimmung und viele Feiernde. Normalerweise lockt das Volksfest im Frühling und im Herbst jeweils bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an den Dutzendteich.

Dort sorgen nach Angaben der Veranstalter drei Achterbahnen sowie zahlreiche weitere Fahrgeschäfte und Spielbuden für Unterhaltung. Feiern können die Besucherinnen und Besucher in fünf Festzelten. Höhepunkt ist neben dem großen Abschlussfeuerwerk am 1. Mai die „Nacht der 1000 Lichter“ am 22. April, wo es erstmals eine Drohnenshow zu sehen geben wird.

1826 veranstaltete die Nürnberger Bürgerschaft nach Angaben der Stadt erstmals ein Volksfest zu Ehren des bayerischen Königs Ludwig I. Die Attraktionen waren demnach Pferde- und Hirschrennen, Sack- und Eierlaufen sowie Baumklettern. Das Volksfest wechselte im Laufe der Jahre mehrmals seinen Standort. Seit 1953 ist es fest am Dutzendteich. Jedes Jahr gibt es normalerweise eine Frühlings- und eine Herbstausgabe.