Fussball Nürnberger Misidjan macht weitere Comeback-Fortschritte Nach seiner langen Pause wegen einer schweren Knieverletzung hofft der Nürnberger Offensivspieler Virgil Misidjan (26) auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Der Nürnberger Virgil Misidjan reagiert auf den Spielverlauf.

Nürnberg.„Seit Montag arbeite ich individuell auf dem Platz und im Kraftraum am Valznerweiher. Zum Ende der Woche absolviere ich dann noch spezielle Testungen“, sagte Misidjan in einem am Dienstag veröffentlichten Interview auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten. „Jetzt ist hoffentlich der nächste Schritt, bald ins Gruppentraining einzusteigen, um wieder diesen Rhythmus aufzunehmen und zu sehen, wie ich mit der Belastung klarkomme.“

Der Niederländer hatte sich im Juli vergangenen Jahres einen Riss des Kreuzbandes und einen Anriss des Innenbandes im rechten Knie zugezogen. „Es sieht wirklich sehr gut aus. Mein Physiotherapeut und mein Arzt aus dem Rehazentrum in den Niederlanden sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, mit der Art und Weise wie ich mich bewege. Es gibt fast keine Unterschiede mehr, wie ich mich vor der Verletzung bewegt habe und jetzt nach der Reha“, meinte Misidjan.